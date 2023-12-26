Бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Киев не получил дополнительного финансирования от Вашингтона из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Newsweek.

«Дополнительное финансирование было бы уже выделено, если бы контрнаступление прошло успешнее», — заявил Аллен.

По его словам, «Америка любит поддерживать победителей», и как только контрнаступление Украины пойдет лучше, это откроет путь к дополнительной поддержке. Он отметил, «что когда контрнаступление не принесло никакого прогресса, то это было обидно».

С 4 июня 2023 года Украина начала контрнаступление, но так и не смогла пройти тактическую оборону российских войск. Как сообщил Шойгу, потери ВСУ за этот период составили 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что правительство Украины уже не сможет вернуть под свой контроль территории, утраченные в ходе конфликта.

Ранее Шойгу заявил, что российские войска выполнили главную цель года.