Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Буша объяснил, почему США не выделили дополнительную помощь Украине

Экс-советник Буша Аллен: США не дали денег Киеву из-за провала контрнаступления

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Киев не получил дополнительного финансирования от Вашингтона из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Newsweek.

«Дополнительное финансирование было бы уже выделено, если бы контрнаступление прошло успешнее», — заявил Аллен.

По его словам, «Америка любит поддерживать победителей», и как только контрнаступление Украины пойдет лучше, это откроет путь к дополнительной поддержке. Он отметил, «что когда контрнаступление не принесло никакого прогресса, то это было обидно».

С 4 июня 2023 года Украина начала контрнаступление, но так и не смогла пройти тактическую оборону российских войск. Как сообщил Шойгу, потери ВСУ за этот период составили 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что правительство Украины уже не сможет вернуть под свой контроль территории, утраченные в ходе конфликта.

Ранее Шойгу заявил, что российские войска выполнили главную цель года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами