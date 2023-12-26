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Шойгу заявил, что российские войска выполнили главную цель года

Шойгу: военные РФ выполнили главную цель 2023 года, сорвав контрнаступление ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы России выполнили главную цель 2023 года, когда сорвали контрнаступление украинских войск. Об этом на итоговом селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее союзниками в НАТО контрнаступление ВСУ. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу.

По словам министра, работу российских войск и руководства Минобороны высоко оценил верховный главнокомандующий РФ, президент Владимир Путин. Шойгу поблагодарил военных за успешное выполнение поставленных задач.

С 4 июня 2023 года Украина начала контрнаступление, но так и не смогла пройти тактическую оборону российских войск. Как сообщил Шойгу, потери ВСУ за этот период составили 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Вечером 25 декабря Шойгу на встрече с Путиным доложил ему, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. По его словам, при освобождении населенного пункта особо отличились военные 150-й дивизии.

Ранее Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по Феодосии.

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