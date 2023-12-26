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Минобороны Южной Кореи пообещало топить корабли КНДР в случае «провокаций»

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик призвал топить корабли КНДР

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Global Look Press

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик призвал уничтожать силы КНДР на море, чтобы отомстить за потопление корвета «Чхонан» в 2010 году. Об этом сообщило оборонное ведомство Республики Корея.

Син Вон Сик проинспектировал фрегат «Чхонан», переданный на днях Второму флоту ВМС Республики Корея. Он подчеркнул, что корабль снова заступил на защиту Желтого моря, спустя 13 лет, и встал в авангарде Вооруженных сил Южной Кореи.

«Если враг снова пойдет на провокацию, топите его без пощады, отомстите за старших боевых товарищей», — отметил глава ведомства.

После потопления «Чхонана» следователи из Южной Кореи, США и Канады пришли к выводу, что фрегат затонул в результате попадания северокорейской торпеды. На момент катастрофы на борту судна находились 104 члена экипажа, из которых удалось спасти 58 человек. Россия направляла группу для расследования гибели южнокорейского корвета.

Ранее власти Южной Кореи собирались поднять затонувший военный корабль.

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