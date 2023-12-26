Израильская делегация прибыла в Каир, чтобы изучить позицию ХАМАС по перемирию

Израильская делегация прибыла в Каир, чтобы изучить позицию палестинской группировки ХАМАС по предложенным концепциям перемирия и сделке по обмену пленных. Об этом сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на осведомленные египетские источники, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и ХАМАС. Он включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства.

В состав делегации Израиля, по данным издания, входило «ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести».

Как отмечает газета, предложение Египта «не было категорически отвергнуто» ХАМАС, поскольку оно включает в себя принципы прекращения огня с последующим выводом израильских войск из сектора Газа и неведения переговоров в условиях боевых действий.

По словам источников издания, вопрос прекращения огня на данный момент заморожен и ожидается ответ израильской стороны, который может содержать в себе «новую позицию». Детали визита израильской делегации в Каир будут обсуждены на заседании военного кабинета.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.