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В ЦИК сообщили, сколько человек заявили о намерении участвовать в выборах президента

Замглавы ЦИК Булаев: 33 человека намерены участвовать в выборах президента

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На участие в выборах президента России заявились 33 человека. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько претендентов в кандидаты для участия в президентских выборах.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ.

26 декабря Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей. Партия «Яблоко» ранее сообщила, что ее председатель Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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