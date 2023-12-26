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В США обсуждают с третьими странами обмен задержанных в России американцев

СНБ Белого дома: США обсуждают с третьими странами обмен Гершковича и Уилана

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Александр Земляниченко/AP Photo/РИА Новости

Власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом указано в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает телеканал CBS.

Отмечается, что продолжаются переговоры с третьими странами по этому вопросу.

«Для президента [США Джо] Байдена нет более приоритетной задачи, чем возвращение домой американцев», — заявила Уотсон.

Чиновник также напомнила, что Государственный департамент США обратился к России с рядом предложений по Уилану и Гершковичу, одно из которых российская сторона якобы отвергла.

22 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными.

Ранее в Белом доме прокомментировали судьбу арестованного в России журналиста Гершковича.

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