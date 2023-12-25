Лукашенко заявил об изменившихся взглядах Зеленского на украинский конфликт

Глава Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что политический путь является единственным возможным вариантом урегулирования конфликта на территории государства. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам главы республики, Киев рискует привести страну к «краху» в случае отказа от мирных переговоров в 2024 году. В то же время Лукашенко подчеркнул, что данный факт «уже дошел» и до украинских политиков.

«Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в следующем году] — будет с ними (властями Украины — «Газета.Ru») как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс», — сказал президент Белоруссии, общаясь с журналистами.

Он добавил, что в настоящее время военные оказывают на украинского лидера большое давление. Это стало понятно после пресс-конференции Зеленского по итогам года — во время мероприятия глава государства делал заявления, которые указывали на его осознание реального положения дел на фронте.

25 декабря Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Лидер республики планирует принять участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее на Украине призвали правительство страны «помириться» с РФ.