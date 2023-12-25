Лавров встретится в Москве с главой индийского МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

«27 декабря запланированы полноформатные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии в Москве», — рассказала Захарова журналистам, не уточнив, каким темам будет посвящена встреча.

Ожидается, что Джайшанкар проведет в РФ пять дней. Помимо Лаврова, он встретится с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, чтобы обсудить экономическое взаимодействие РФ и Индии, а также посетит мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге.

С 25 декабря в Санкт-Петербурге стартует саммит ЕАЭС, при этом на следующий день в городе состоится неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ. Ожидается, что в мероприятиях примут участие президент РФ Владимир Путин и его зарубежные коллеги.

Ранее Джайшанкар назвал санкции против России удобными лишь для Запада.