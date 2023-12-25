В Чехии считают возможным принимать решения в ЕС большинством, а не единогласно

Глава МИД Чехии Ян Липавский счел возможным, чтобы в Европейском союзе (ЕС) решения по ряду вопросов принимались большинством голосов стран-участниц, а не единогласно, как сейчас. С таким заявлением он выступил в интервью CTK.

В то же время он отметил, что Чехия выступает против полной замены существующего механизма принятий решений в рамках политического объединения.

«Тем не менее это не означает, что некоторым конкретным вопросам мы не можем предусмотреть процесс принятия решений квалифицированным большинством», — считает Липавский.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии предположил, что подобный механизм мог бы работать в рамках зарубежных миссий Евросоюза.

Он также отказался прогнозировать сроки по принятию Украины и Молдавии в ЕС, однако высказался за продолжение поддержки Киева.

18 декабря Евросоюз пригрозил Венгрии лишением права голоса за отказ поддержать Украину. Ряд европейских политиков рассматривают такую возможность, утверждая, что в договоре о ЕС для этого предусмотрена статья 7, позволяющая лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

Ранее в ЕП задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана.