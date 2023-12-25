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В офисе Зеленского высказались о возможных переговорах с Орбаном

В офисе Зеленского не исключили визита Орбана на Украину для переговоров

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Virginia Mayo/AP

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Киев «подготовит этот визит и будут работать команды». Об этом он заявил в интервью «Интефакс-Украина».

Он подчеркнул, что стороны могут обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, который не связан с трениями вокруг национальных меньшинств на территории Украины.

«Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано», — заявил Жовква.

До этого премьер Венгрии Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев.

Как сказал премьер-министр, в последние годы он не раз пытался проанализировать причины ухудшения отношений между Будапештом и Киевом. При этом он пришел к выводу, что Венгрия не виновата в подобном развитии событий.

По словам Орбана, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье. В частности, речь идет о нарушении прав проживающего здесь венгерского меньшинства со стороны руководства Украины.

Ранее Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС.

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