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Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз принесет ЕС много вреда, ведь союз неподготовлен. В текущий момент неизвестны численные показатели страны, а на ее территории находятся российские солдаты.

До этого Орбан заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию, блокируя миллиарды замороженных средств из-за опасений по поводу верховенства закона в стране, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона. 

13 декабря Европейская комиссия пообещала выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в прошлом году денег. Средства для страны были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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