Российский посол завершил встречу с президентом Сербии на фоне протестов

Посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за сведения о готовившихся беспорядках в столице республики. 25 декабря состоялась встреча Вучича, сербского министра иностранных дел и посла РФ Боцан-Харченко.

Около 9 утра (11.00 мск) автомобиль российской дипмиссии прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Встреча прошла за закрытыми дверями, без участия прессы. Ожидается, что Вучич позднее выступит с обращением.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

На фоне этих событий президент Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности в связи с беспорядками перед администрацией Белграда.

В МИД РФ заявили, что коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии.