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В США сообщили, что угроза приостановки работы правительства никуда не делась

Bloomberg: новая угроза прекращения работы правительства США остается

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J. Scott Applewhite/AP

Новая угроза прекращение деятельности федеральных властей США из-за пропуска срока принятия бюджета правительства (шатдаун) никуда не делась, то, что республиканцы в палате представителей пошли на компромисс в ноябре по этому вопросу, не означает, что они сделают это снова. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Бернштейн в статье, опубликованной на сайте издания.

«Угроза никуда не делась, и только потому, что Палата представителей пошла на попятную и дважды разрешила временное продление расходов, не означает, что они сделают это снова, когда истечет срок действия этих временных законопроектов, часть из которых — 19 января, а остальные — 2 февраля», — сообщил Бернштейн.

В ноябре спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено. Законопроект столкнулся с критикой (даже среди самих республиканцев), поэтому очередной шатдаун в США кажется все более реальным.

Ранее в США заявили о сложностях с выделением помощи для Украины.

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