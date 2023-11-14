В США заявили о сложностях с выделением помощи для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты представителей Соединенных Штатов утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данная ситуация влияет на возможность американской стороны передавит Украине то, что необходимо Киеву. Салливан подчеркнул, что данный эффект будет усиливаться.

Советник президента США подчеркнул, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона финансировать передачу необходимого Вооруженным силам Украины (ВСУ) становиться сложнее.

Он добавил, что администрация США уже отправляет помощь ВСУ с оглядкой на то, когда Палата представителей может утвердить запрос Белого дома.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено. Законопроект столкнулся с критикой (даже среди самих республиканцев), поэтому очередной шатдаун в США кажется все более реальным.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.