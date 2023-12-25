В Турции считают, что предпосылки для ведения переговоров РФ и Украины сформировались

Основные предпосылки для ведения переговоров между Россией и Украиной сформировались, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть решение о запрете переговоров. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Как заявил Озер, в нынешних условиях подписать мирное соглашение между сторонами конфликта затруднительно. Он отметил, что есть такие проблемы, как суд над военными преступниками, компенсация и определение границ. Международная практика показывает, что договориться об этих вопросах без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно, подчеркнул аналитик.

Единственный способ остановить украинский конфликт, считает он, немедленное установление режима постоянного прекращения огня.

«На данный момент складывается впечатление, что основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались», — сказал он, подчеркнув, что для ведения переговоров их основным участникам придется подойти к процессу через «дипломатический маневр», чтобы их действия не оценили как уступки.

По его мнению, проведение переговоров об урегулировании между Украиной и Россией без посредников существенно ускорило бы мирный процесс.

Процесс, который мог быть формализован на переговорах между сторонами в Стамбуле, может быть доведен до финальной стадии уже без посредников, и для начала Зеленскому нужно пересмотреть решение о запрете мирных переговоров с Москвой, заявил Озер.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.