На Украине сообщили, что украинская армия не оснащена должным образом

Украинское правительство и Минобороны страны не могут обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявила соучредитель и исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк изданию The Atlantic.

По ее словам, украинская армия не оснащена должным образом.

«Вызов перед страной был огромным, и наше государство, особенно наше министерство обороны, не было в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — сказала Каленюк изданию.

В материале Atlantic говорится, что то, что Украине требуется помощь других стран, неудивительно. Имея в три раза меньше населения, чем Россия, и экономику примерно в десятую ее часть, Украина могла бы иметь самую современную армию в мире, однако ей все равно понадобится внешняя помощь, чтобы победить в конфликте, считает издание.

В статье также отмечается, что Украине на протяжении десятилетий боролась с коррупцией в оборонной сфере и слабой промышленной базой. В настоящее время украинским производителям оборонной продукции не хватает возможностей удовлетворить большую часть потребностей страны, подчеркивает автор.

До этого бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ не смогли добиться результатов в ходе своего контрнаступления, потому что Запад не смог поставить Украине все необходимое.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.