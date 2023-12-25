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Fox News включил Байдена в число главных политических неудачников страны

Fox News внес Байдена в список главных политических лузеров США

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден был включен в список главных политических неудачников, составленный американским телеканалом Fox News.

Телеканал объяснил наличие в списке лузеров главы государства низкими рейтингами Байдена и запускаемыми против него в конгрессе процедурами импичмента.

Fox News отметил, что в дополнение к неудобным вопросам о преклонном возрасте президента и о выгоде, которую Байден получил во время работы вице-президентом в администрации Барака Обамы, глава государства столкнулся с недовольством прогрессивного крыла Демократической партии США из-за своей поддержки Израиля в ближневосточном конфликте.

Вместе с Байденом в список политических неудачников вошел спикер палаты представителей Кевин Маккарти, который смог избраться на свою должность только с 15-й попытки, а затем быстро потерял добытый с таким трудом пост.

Еще один политический лузер, конгрессмен Джордж Сантос, после того, как его уличили в фальсификации собственной биографии и обвинили в финансовом мошенничестве, был с позором изгнан из палаты представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президентов могут освободить от судебного преследования.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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