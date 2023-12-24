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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде

РИА Новости: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.

Целью меры названо предотвращение прорыва толпы в здание городской администрации.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке протестов в Белграде из-за рубежа. С такими словами он выступил в обращении к нации на фоне продолжающихся беспорядков.

«Не волнуйтесь, никакой революции не происходит, они ничего этого сделать не смогут», — подчеркнул политик.

По словам Вучича, он записывает сообщение с расстояния в 80-100 метров от протестующих, среди которых, по его словам, есть несколько преступников. Всего число протестующих он оценил в 2,5 тыс. человек, а прорывающихся в здание администрации — в 1,2 тыс., человек.

Президент Сербии отметил, что получает со всей страны звонки от предлагающих свою помощь в защите власти неравнодушных граждан, и подчеркнул, что такая помощь не требуется.

Ранее в Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов.

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