Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Ирана вызвал представителя РФ

IRNA: МИД Ирана вызвал представителя РФ из-за позиции по спорным островам

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

МИД Ирана вызвал поверенного в делах при посольстве РФ из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе. Об этом пишет IRNA.

Российскому поверенному в делах в отсутствие посла была вручена нота протеста в связи с совместным коммюнике участников 6-го форума российского-арабского сотрудничества, в котором Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов».

Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, которые Иран занял в 1971 году. Также на острова претендуют ОАЭ.

В МИД Ирана подчеркнули, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран является одним из основополагающих принципов отношений между странами, а также заявили, что спорные острова «постоянно принадлежат Ирану, и иранское правительство отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении».

До этого в Кремле состоялись пятичасовые переговоры президента РФ Владимира Путина с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Ранее Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами