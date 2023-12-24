МИД Ирана вызвал представителя РФ

МИД Ирана вызвал поверенного в делах при посольстве РФ из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе. Об этом пишет IRNA.

Российскому поверенному в делах в отсутствие посла была вручена нота протеста в связи с совместным коммюнике участников 6-го форума российского-арабского сотрудничества, в котором Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов».

Речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, которые Иран занял в 1971 году. Также на острова претендуют ОАЭ.

В МИД Ирана подчеркнули, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран является одним из основополагающих принципов отношений между странами, а также заявили, что спорные острова «постоянно принадлежат Ирану, и иранское правительство отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении».

До этого в Кремле состоялись пятичасовые переговоры президента РФ Владимира Путина с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Ранее Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе.