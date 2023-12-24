В России сделали католическое Рождество днем регистратора недвижимости

Правительство РФ ввело день регистратора сделок с недвижимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Новый праздник с полным названием «День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» будут отмечать на католическое Рождество — 25 декабря. Дата праздника была выбрана из-за того, что в этот день в 2008 году был создан Росреестр.

День работников геодезии и картографии в России празднуют во второе воскресенье марта, а День кадастрового инженера – 24 июля.

До этого стало известно, что треть наследников в России выставили на продажу недвижимость в 2023 году. В основном россияне продают наследственную недвижимость, потому что она находится не в городе их проживания или вырученные от сделки деньги пойдут на расширение текущей жилплощади.

Ранее Сбер запустил онлайн-сервис «Электронная регистрация ипотеки».