Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России сделали католическое Рождество днем регистратора недвижимости

Правительство РФ ввело день регистратора сделок с недвижимостью

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство РФ ввело день регистратора сделок с недвижимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Новый праздник с полным названием «День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» будут отмечать на католическое Рождество — 25 декабря. Дата праздника была выбрана из-за того, что в этот день в 2008 году был создан Росреестр.

День работников геодезии и картографии в России празднуют во второе воскресенье марта, а День кадастрового инженера – 24 июля.

До этого стало известно, что треть наследников в России выставили на продажу недвижимость в 2023 году. В основном россияне продают наследственную недвижимость, потому что она находится не в городе их проживания или вырученные от сделки деньги пойдут на расширение текущей жилплощади.

Ранее Сбер запустил онлайн-сервис «Электронная регистрация ипотеки».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами