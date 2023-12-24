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В Ватикане считают, что Китай может помочь достичь мира на Украине

Папский посланник Дзуппи заявил, что Китай может помочь обрести мир на Украине

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Depositphotos

Председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Китай может помочь достичь мира. Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Что-то движется. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И россияне, и украинцы признали роль Святого Престола. Нунции в двух столицах прекрасно справляются со своей работой. Конечно, нам хотелось бы гораздо больших результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это. Невозможно, чтобы для победы в войне не было ничего другого, кроме оружия», — сказал он, подчеркнув, что Китай является «великим и незаменимым ресурсом, что «может помочь обрести мир на Украине».

По его словам, нужно отойти от логики военной победы как единственной возможности и диалога как капитуляции. Он отметил, что не наивно полагать, что конфликты обретают справедливый мир только посредством диалога.

Святой Престол поддерживает участие международного сообщества в урегулировании украинского конфликта, которое является третьим действующим лицом и «которое может и должно сделать многое, чтобы найти и гарантировать подходящие решения», добавил кардинал.

2 декабря папа Римский Франциск призвал перенаправить военные расходы на борьбу с голодом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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