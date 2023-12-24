В ЦАР высказались про членство в БРИКС

Глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что страна хотела бы стать членом БРИКС, но для этого есть ряд критериев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев», — сказала Байпо-Темон.

По ее словам, ЦАР пока не соответствует критериям для вступления, однако стране нужно «суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают, страной с потенциалом».

Ранее Байпо-Темон сообщила, что не исключает участия в саммите БРИКС в России в случае получения приглашения. Президент России Владимир Путин ранее определил Казань местом проведения встречи глав членов БРИКС в 2024 году.

До этого в правительстве Бразилии заявили, что ожидают в следующем году «много переговоров» с Россией в рамках БРИКС и G20. 18-19 ноября 2024 года пройдет саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер МУС.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.