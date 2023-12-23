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В Гагаузии заявили, что Кишинев намерен ликвидировать автономию

Депутат Киося: Кишинев намерен ликвидировать Гагаузскую автономию

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Shutterstock

Депутат Народного собрания Гагаузской автономии Леонид Киося заявил, что центральный власти Молдавии планируют упразднить регион. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, правительство страны ведет активную деятельность по «уничтожению» автономии. Депутат утверждает, что регион обращается к партнерам и друзьям, в частности, к России.

Киоск подчеркнул, что автономия находится в сложной политической ситуации, без помощи ей не обойтись. Он выразил надежду на то, что Россия откликнется на просьбу местных жителей. Депутат также обратился за помощью к Турции.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявил, что Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед президентскими выборами в республике в ноябре 2024 года. 

По ее словам, Москва может использовать людей, «которые здесь находятся, может измениться тактика».

Молдавский президент призвала изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, «чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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