В WSJ узнали, почему Нетаньяху отказался от превентивных ударов по «Хезболле»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения «Хезболла» в Ливане спустя несколько дней после нападения боевиков ХАМАС, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных американских чиновников.

Из материала газеты следует, что Израиль располагал разведданными о том, что формирования «Хезболлы» готовились нарушить границу для атак на нескольких фронтах. Из-за этого израильская военная авиация была поднята в воздух и была готова нанести удары, но положение вещей изменил звонок американского президента Нетаньяху 11 октября.

В публикации говорится, что Вашингтон расценил израильские разведданные ненадежными. Детали разговора не раскрываются, но говорится, что глава Белого дома предложил Нетаньяху «подумать о последствиях» удара по Ливану, так как он «грозил перерасти в более масштабную региональную войну».

До этого сообщалось, что Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа в рамках проводимой операции против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.