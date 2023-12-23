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В WSJ узнали, почему Нетаньяху отказался от превентивных ударов по «Хезболле»

WSJ: Байден отговорил Нетаньяху от ударов по «Хезболле из-за риска крупной войны

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по силам шиитского движения «Хезболла» в Ливане спустя несколько дней после нападения боевиков ХАМАС, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных американских чиновников.

Из материала газеты следует, что Израиль располагал разведданными о том, что формирования «Хезболлы» готовились нарушить границу для атак на нескольких фронтах. Из-за этого израильская военная авиация была поднята в воздух и была готова нанести удары, но положение вещей изменил звонок американского президента Нетаньяху 11 октября.

В публикации говорится, что Вашингтон расценил израильские разведданные ненадежными. Детали разговора не раскрываются, но говорится, что глава Белого дома предложил Нетаньяху «подумать о последствиях» удара по Ливану, так как он «грозил перерасти в более масштабную региональную войну».

До этого сообщалось, что Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа в рамках проводимой операции против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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