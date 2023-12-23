Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале дополнить Уголовный кодекс Украины статьей о запрете приготовления салатов «оливье» и «сельдь под шубой».

В публикации он предлагает внести внести статью за «приготовление или подготовку к приготовлению» салатов, а также за распространение их рецептов или включение их в меню предприятий общественного питания. В качестве наказания он предложил лишать свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления.

«То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, - наказывается пожизненным лишением свободы», — добавил он.

Также чиновник отметил, что предлагает освобождать лицо от ответственности, если оно добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом спецслужбам Украины и пройдет курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.

До этого Медведев заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет благодаря Евросоюза.

Ранее сын Медведева отреагировал на включение в санкционный список ЕС.