В МИД назвали дату завершения членства России в исполнительном совете ОЗХО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия совместно с некоторыми партнерами продолжит удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование навязанной США группы по расследованию и идентификации.

«Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой Организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — сказал дипломат.

Захарова отметила, что после завершения членства России в Исполсовете ОЗХО в мае 2024 года Москва намерена в качестве наблюдателя при руководящем органе продолжать последовательно отстаивать интересы РФ в столь важной в народнохозяйственном плане отрасли, как химическая промышленность, и связанных с ней сферах деятельности.

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО 29 ноября во время 28-й конференции государств-участников организации. Сообщалось, что страна получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Позднее в МИД РФ назвали «избирательной экзекуцией» голосование, по итогам которого Российская Федерация лишилась места в исполнительном комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Нидерландах и постпреда при ОЗХО.