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Обещавший победу ВСУ шведский офицер признал, что ошибался

Samnytt: предрекавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту

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Gleb Garanich/Reuters

Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, который ранее говорил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) победят в конфликте с Россией, заявил, что изменил свое мнение. Слова Паасикиви передает Samnytt.

«Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — заявил Паасикиви.

При этом Паасикиви отметил, что не сожалеет, что позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. Он объяснил свой прогноз желанием подарить шведам «радостную новость».

22 декабря заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что на Украине замалчивают реальное положение дел на поле боя.

Днем ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на помощь США, поскольку американская поддержка снижается, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта.

До этого главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал, что изменение риторики западных политиков относительно Украины обусловлено текущей ситуацией в мире, в частности, нерешенным вопросом с финансированием Киева.

Ранее в Венгрии высказались о невозможности вступления Украины в НАТО.

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