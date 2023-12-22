В ООН признали возобновление зерновой сделки бессмысленным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что восстанавливать зерновую сделку больше нет смысла. Об этом он заявил ТАСС.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл», — заявил Гутерриш.

Вместо уже существовавшего формата зерновой сделки, по мнению Гутерриша, необходимо обеспечить условия для свободной навигации по Черному морю.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из РФ, и Москва к этому готова.

18 декабря Лавров заявил, что сельское хозяйство в России успешно развивается, но с оговорками, о которых известно. Министр выразил уверенность в том, что необходимые меры по данному вопросу будут быстро приняты.

Ранее Минсельхоз сообщил о незаинтересованности РФ в продлении зерновой сделки.