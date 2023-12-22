В МИД заявили о провале Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО

У Запада не получилось «отменить» Россию в ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось», — сказал Лавров.

Лавров также отметил слова российского президента Владимира Путина, который в ноябре сказал, что у России осуществляются серьезные проекты по линии ЮНЕСКО, вызывающие большой интерес в мире. Глава государства назвал этот фактор в качестве причины, почему нет необходимости в том, чтобы Россия выходила из организации.

15 декабря ЮНЕСКО включило в список культурного наследия здания в Одессе и Чернигове. До этого ЮНЕСКО включило культурные объекты в Киеве и Львове в перечень объектов наследия, находящегося под угрозой уничтожения.

В ноябре председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал на невозможность отмены культуры России в Европе.

Ранее Владимир Путин заявил о неоколониальной сути культуры отмены.