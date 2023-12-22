Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о провале Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО

Лавров заявил, что у Запада не получилось отменить Россию в ЮНЕСКО

У Запада не получилось «отменить» Россию в ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось», — сказал Лавров.

Лавров также отметил слова российского президента Владимира Путина, который в ноябре сказал, что у России осуществляются серьезные проекты по линии ЮНЕСКО, вызывающие большой интерес в мире. Глава государства назвал этот фактор в качестве причины, почему нет необходимости в том, чтобы Россия выходила из организации.

15 декабря ЮНЕСКО включило в список культурного наследия здания в Одессе и Чернигове. До этого ЮНЕСКО включило культурные объекты в Киеве и Львове в перечень объектов наследия, находящегося под угрозой уничтожения.

В ноябре председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал на невозможность отмены культуры России в Европе.

Ранее Владимир Путин заявил о неоколониальной сути культуры отмены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами