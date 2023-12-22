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В Эстонии отказались возвращать на родину украинских военнообязанных

МВД Эстонии: у Украины нет оснований запрашивать нас о выдаче военнообязанных

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Сергей Степанов/РИА Новости

Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, заявил глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Его слова приводит издание Postimees.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — сказал он.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что планирует мобилизовать уехавших из страны военнообязанных украинцев.

Мяги уточнил, что по этому вопросу Украина не обращалась к эстонскому правительству или министерству внутренних дел.

Ранее президенты стран Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит между Латвией, Литвой и Эстонией в Таллине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и ряд региональных вопросов.

Ранее в Эстонии рассказали, когда ЕС выделит €50 млрд для Украины.

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