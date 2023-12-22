В Эстонии отказались возвращать на родину украинских военнообязанных

Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, заявил глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Его слова приводит издание Postimees.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — сказал он.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что планирует мобилизовать уехавших из страны военнообязанных украинцев.

Мяги уточнил, что по этому вопросу Украина не обращалась к эстонскому правительству или министерству внутренних дел.

Ранее президенты стран Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит между Латвией, Литвой и Эстонией в Таллине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и ряд региональных вопросов.

Ранее в Эстонии рассказали, когда ЕС выделит €50 млрд для Украины.