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В Киргизии изменили государственный флаг

Президент Киргизии подписал закон об изменении государственного флага страны

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Телеграм-канал РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», который был принят Жогорку Кенешем (парламентом. — «Газета.Ru») 20 декабря 2023 года», — сообщил представитель пресс-службы.

Согласно нововведению, расположенные на флаге вокруг тундука (навершие юрты) волнообразные лучи станут прямыми. Инициаторы законопроекта утверждают, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны, а прямые лучи больше похожи на солнечные.

Отмечалось, что для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге были привлечены авторы, которые провели математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы.

20 декабря депутаты парламента Киргизии одобрили предложение о частичном изменении рисунка национального флага республики.

Ранее президент Киргизии запретил дарить ему подарки.

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