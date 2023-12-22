Путин выразил поддержку Палестине в достижении создания независимого государства

Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства. Об этом сообщает агентство WAFA по итогам переговоров двух лидеров.

«Президент Путин подчеркнул поддержку российской стороной народа Палестины, чтобы он мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», — говорится в публикации.

22 декабря глава российского государства провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

14 декабря Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции заявил, что для израильско-палестинского урегулирования нужно создать фундаментальные основы и решить вопрос создания палестинского государства. Также глава государства назвал происходящее в секторе Газа катастрофой.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.