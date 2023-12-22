В Армении допустили делимитацию границы с Азербайджаном после подписания мирного соглашения

Вопрос о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном можно решить после подписания сторонами мирного договора. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения» со ссылкой на спикера парламента Армении Алена Симоняна.

«Спикер НС (Национального Собрания – прим. ред.) Армении назвал возможным обсуждение варианта, при котором вопрос определения границ с Азербайджаном рассматривается отдельно, после подписания сторонами мирного договора», — говорится в сообщении издания.

По словам Симоняна, сценарий, при котором вопрос о делимитации границ можно оставить на потом, вполне допустим в случае, если Баку и Ереван заинтересованы в нормализации отношений.

Спикер парламента при этом отметил, что процесс делимитации и демаркации границ может длиться годами.

До этого первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия целенаправленно добивается заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Путина о принадлежности Нагорного Карабаха.