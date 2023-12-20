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Пашинян отреагировал на заявление Путина о принадлежности Нагорного Карабаха

Пашинян выразил недоумение из-за слов Путина об отказе Армении от Карабаха

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недоумение из-за слов Владимира Путина об отказе Еревана от Нагорного Карабаха. Об этом сообщает портал «Новости-Армения».

По словам Пашиняна, вопрос принадлежности Нагорного Карабаха неоднократно обсуждался после столкновений на границе в сентябре 2022 года и последующего перемирия.

«В ноябре и декабре 2020 года президент РФ заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Эти заявления публичны, есть в соцсетях, если не ошибаюсь. О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы», — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что подобные высказывания идут вразрез с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Премьер Армении также обвинил российский миротворческий контингент и ОДКБ в бездействии во время обострения между Ереваном и Баку осенью 2022 года.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху.

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