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В США раскрыли, что будет главным в предвыборной кампании Байдена

Bloomberg: Байден в предвыборной кампании представит Трампа угрозой демократии

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Kevin Lamarque/Reuters

Главным элементом предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена станет представление обществу экс-главы государства Дональда Трампа в качестве угрозы демократии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, в котором излагается его стратегия против Трампа.

«Мы относимся к этим выборам так, как будто они определят судьбу американской демократии – потому что так оно и есть… Угроза, которую Дональд Трамп представлял для американской демократии в 2020 году, с тех пор стала еще более серьезной. Он ведет кампанию мести и возмездия – и за счет свобод американцев», — приводит Bloomberg слова бывшего Старшего советника президента США Джулии Чавес Родригес, которые представлены в документе.

Подчеркивается, что, поставив демократию в центр аргументов переизбрания Байдена, предвыборный документ «преуменьшил значение экономических проблем, которые влияли на количество одобрений президента».

Как отмечается в сообщении агентства, предвыборный штаб Байдена представит выборы 2024 года «как повторение выборов 2020 года, но с еще более высокими ставками».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден всегда был непопулярен среди американцев, а на праймериз в 2020 году его рейтинг редко преодолевал отметку в 30%.

Ранее Трамп посчитал Байдена «мятежником».

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