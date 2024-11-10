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Кадыров ответил на обвинения в покушении на экс-чиновника из Узбекистана

Кадыров опроверг наличие чеченского следа в покушении на узбекского экс-чиновника

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал безосновательными заявления о «чеченском следе» в обстреле в Узбекистане автомобиля, в котором находился экс-чиновник администрации президента страны Комил Алламжонов. Об этом написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что во время нападения никто не пострадал, а один из подозреваемых уже был задержан.

«Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал глава республики.

Политик подчеркнул, что если бы у него действительно были какие-либо планы подобного рода, он «довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом». При этом Кадыров назвал чеченцев и узбеков братскими народами с общим историческим прошлым, а обвинения в свой адрес счел «информационным вбросом» и «явной попыткой внести разлад» между странами.

26 октября прокуратура Узбекистана сообщила, что двое неизвестных обстреляли автомобиль Range Rover в Ташкентской области страны. По данным местных СМИ, в машине находился Комил Алламжонов — бывший глава департамента информационной политики администрации президента Узбекистана.

Ранее Кадыров отменил приказ чеченским военным не брать в плен бойцов ВСУ.

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