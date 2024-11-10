На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Днем на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минуту», — отметили в институте.

Солнечная вспышка — взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Сегодняшняя вспышка близка к последнему классу. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

10 ноября группа ученых из Британской астрономической ассоциации также зарегистрировала яркую вспышку огромной криовулканической кометы 29P/Швассмана-Вахмана, на которой произошло четыре извержения за 48 часов.

Ранее ученые показали извержение «звездного вулкана» в созвездии Водолея.