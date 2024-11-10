В Закарпатье мужчина с мачете напал на полицейских

На западе Украины пьяный мужчина в маске атаковал с мачете двоих полицейских. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Нападение случилось в Тячеве Закарпатской области. Тридцатилетний злоумышленник подъехал к полицейским, которые дежурили у входа в банк, на велосипеде. При этом он был одет в маску персонажа Marvel — Дэдпула, а за спиной у него находилось мачете.

Когда стражи порядка потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, он начал с ними конфликтовать: одного из полицейских он ударил в лицо ногой, а второго — мачете по руке.

Злоумышленник уже задержан. Известно, что ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен (приблизительно $400). Причины его агрессивного поведения пока не уточняются.

В сентябре в Германии вооруженный мачете албанец пытался атаковать полицейский участок в городке Линц-на-Рейне. Прибывший спецназ обезвредил его. Преступник прибежал с оружием в полицейский участок поздно ночью, он неоднократно выкрикивал «Аллаху Акбар» и заявлял, что хочет уничтожить полицейских.

Ранее налетчики с мачете разгромили стоматологию в Хабаровске.