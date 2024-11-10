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«Краснодар» прервал свою 11-матчевую победную в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и выиграл первый круг РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с казанским «Рубином»

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл игрок «Рубина» Никола Чумич. Александр Черников в начале второго тайма сравнял счет. Олакунле Олусегун на 87-й минуте забил гол в ворота «Рубина», но его мяч отменили после просмотра ВАР.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла. «Рубин» располагается на седьмом месте. Клуб из столицы Татарстана набрал 19 баллов.

«Краснодар» стал единственной командой текущего сезона РПЛ, которая завершила первый круг без поражений.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Химками», «Рубин» померится силами дома с тольяттинским «Акроном».

Ранее московский «Спартак» разгромил «Акрон» Артема Дзюбы в матче РПЛ.

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