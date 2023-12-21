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Трамп посчитал Байдена «мятежником»

Трамп назвал Байдена мятежником из-за обвинений в причастности к штурму Капитолия

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Carlos Barria/Reuters, коллаж

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «мятежником». Соответствующий пост экс-хозяин Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера, касающееся штурма Капитолия в январе 2021 года. Общаясь с журналистами, Байден указал на «очевидность» причастности Трампа к произошедшему.

«Я не мятежник <...> а продажный Джо Байден — да», — подчеркнул бывший президент США.

20 декабря нынешний хозяин Белого дома встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Один из представителей СМИ поинтересовался у главы государства, считает ли он Трампа «мятежником».

На это Байден указал, что данный факт совершенно «очевиден». По словам 46-го американского лидера, его предшественник «определенно» поддержал штурм Капитолия своими сторонниками после поражения на выборах главы государства.

В тот же день он предупредил, что члены Демократической партии рискуют «потерять все» в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах. Голосование запланировано на ноябрь 2024 года.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп сравнил себя с главой мафии Альфонсом Капоне.

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