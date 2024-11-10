Полиция Молдавии сообщила о прослушке сотен граждан в период выборов

На прошедших выборах и референдуме по интеграции Молдавии в ЕС полиция страны занималась слежкой и прослушиванием телефонов «сотен, если не тысяч» граждан. Об этом заявил руководитель Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну в интервью изданию Ziarul de Garda.

Он уточнил, что подобные действия потребовали значительных ресурсов.

«Под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек: это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — сказал Чернэуцяну, отметив, что оборудование полиции позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан страны.

«Не имеет значения, удаляете ли вы приложения или сообщения — мы по-прежнему можем видеть это в онлайн-пространстве благодаря нашим системам», — подчеркнул генерал.

По его словам, действия по прослушиванию и наблюдению начались весной прошлого года, когда перед местными выборами были обнаружены схемы покупки голосов, связанные с запрещенной оппозиционной партией «Шор».

Кроме того, Чернэуцяну пожаловался, что работе полиции «мешают бюрократические процедуры, необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения».

Сегодня лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в том, что она сама «посадила себя» в президентское кресло, «украв выборы» у каждого гражданина страны.

Ранее политолог заявил о поляризации общества в Молдавии.