Когнитивная война. Кто ведет войну против нормальности?

Победим ли мы – да. Закончится ли на этом война – нет. Мы привыкли смотреть на войну через призму Великой Отечественной, и поэтому нам кажется, что войны так и должны заканчиваться: штурм Рейхстага, безоговорочная капитуляция врага, нюрнбергский трибунал, виселицы для убийц и людоедов, вражеские флаги на брусчатке Красной площади, тосты, салюты, эшелоны счастливых победителей.

Так не будет. Не будет штурма банковой и сокрушения фальшивой украинской государственности, не будет, скорее всего, трибунала над людоедами, не будет раскаяния Запада. А что же будет? А будет геополитическое толкание локтями на неопределенное время.

Мир вступает в эпоху передела земель и пересмотра ценностей. И в конечном итоге это борьба уже не между Россией и США, не между НАТО и BRICS, не между Западом и глобальным Югом. Это война между теми, кто во что-то верит, и теми, кто не верит ни во что. И в этой войне мы сражаемся не с Украиной и украинцами, они лишь оружие в руках наших врагов, и наша историческая задача это оружие у них из рук вырвать. Но борьба на этом не закончится, потому что наши враги просто так не расстанутся со своими фантазиями о мировом господстве.

Нас ждет вялотекущая война по всему миру с временными осложнениями в виде локальных столкновений, оранжевых революций, фальсифицированных выборов, гендерных, религиозных, расовых и социальных конфликтов. Запад в глобальном кризисе, и он умеет выходить из таких кризисов лишь одним способом – навязывая миру глобальную нестабильность и войны. Наш враг будет выискивать болезненные точки и именно там стремиться нанести нам и нашим союзникам максимальный урон. И в этой борьбе не будет ни морали, ни правил, ни военных, ни гражданских, ни детей, ни стариков. Это будет подлинно тотальная война. Война 2.0

Как работает война 2.0?

В действительности просто, очень просто. Это будет война, выстроенная на идее подрыва очевидностей, и главная сфера, в которой она будет вестись, – область идей, когнитивная сфера. Задача нашего врага – уничтожить саму нормальность, внедрить в сознание людей ощущение уязвимости, беззащитности, нестабильности, неуверенности в будущем, уничтожить планы, надежды и мечты, сделать человека одиноким, злым и испуганным, настроить его против соседей, сограждан, государства. Вот очевидные линии, по которым уже идет когнитивная атака:

Вам казалось, что мир — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что общественный консенсус во время войны — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что мобилизация вас не касается, – вы заблуждались.

Вам казалось, что право на культуру и язык — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что право на автономную жизнь оффлайн — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что семья — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что качественное образование — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что анонимность в интернете — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что свобода передвижения — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что свобода слова — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что свобода вероисповедания — это норма, – вы заблуждались.

Вам казалось, что война – это то, что на фронте, что она вас не коснется, – вы заблуждались...

Все эти утверждения уже стали реальностью. Мы заблуждались и продолжаем заблуждаться, хотя все события ковидной и постковидной эпохи навсегда отделили нас от этих представлений о норме, и так, как было, уже не будет. И мы даже не понимаем, кто в действительности затеял эту войну против нормальности. Мы не видим врага, и каждый раз, когда мы раздражены, нам пытаются подсунуть врага внутри нашего собственного государства и общества.

Что делать? Нужно уяснить это себе со всей ясностью: как было, уже не будет. Почему? Да потому, что вся наша норма возникла из подвига прадедов.

Дерево Родины питает кровь героев. Сделанного ими задела в войне и труде хватило на мирную и относительно комфортную жизнь с перерывом на 90-е для трех поколений. Но тот ресурс иссяк. Эпоха мира ушла и не вернется, и нам снова нужно будет доказывать свои права и не только на фронте. Даже не столько на фронте, потому что реальные траншеи и баррикады новой войны невидимы, ибо проходят внутри человеческих душ. Враг далеко, но люди-инструменты его очень-очень близко. Бессловесный услужливый парикмахер-таджик оказывается кровожадным убийцей и террористом, расстреливавшим людей в «Крокусе», соевая девочка-тусовщица Дарья Трепова подрывает кафе в Петербурге, много раненых, гибнет ополченец Владлен Татарский.

Война 2.0 идет в головах и душах. Это в первую очередь война ценностей, когнитивная война. И мы, побеждая в войне на поле боя, заметно уступаем врагу в этой когнитивной войне. Надо осознать, что война 2.0 не закончится подписанием мирного договора, она будет продолжаться десятилетия и коснется каждого из нас.

У этой войны есть бенефициары, те, кому она приносит реальную выгоду.

Надо понимать, что:

Каждый раз, как закрывается школа, детский сад или почта в поселке или городке, – это война

Каждый раз, когда очередная дрэг-квин в столичном гей-клубе высказывается в поддержку Украины, – это война

Каждый раз, когда мать и жена разводится с мужем, оставляя детей без отца во имя призрака красивой и свободной жизни, – это война.

Каждый раз, как мигрант исподтишка втыкает нож в спину ветерану и уходит от ответственности, – это война.

Каждый раз, как врач предлагает беременной женщине сделать аборт, – это война.

Каждый раз, когда рабочие места получают не коренные жители России, а криминализованные диаспоры, – это война.

Каждый раз, как упрощается школьная программа, чтобы детям приезжих было комфортнее, – это война.

Каждый раз, как всплывает новость о возвращении Познера на ТВ или Киркорова на «Голубой огонек», – это война.

Каждый раз, когда кто-то жарит сосиски на вечном огне или позволяет себе издеваться над нашей историей и нашим великим прошлым, – это война.

Каждый раз, как отменяется концерт русских музыкантов в зарубежных залах, – это война.

Каждый раз, как очередной убежант заявляет на русском языке о пост-русской эпохе в культуре, — это война.

Каждый раз, как блокируют русский канал на YouTube, – это война.

Каждый лайк и каждый рубль Инстасамке, Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), Штефанову и другим онлифансщицам и медиапроституткам – это горсти земли на могилу здравого смысла и простой человеческой порядочности. Это война.

Мобилизация сегодня означает признание войны 2.0 как политической, культурной, экономической реальности и готовность, находясь на своем месте, активно работать в интересах Родины и общества для того, чтоб в этой войне мы вместе смогли дать правильный ответ на вопрос: «Нужны ли мы нам?»

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.