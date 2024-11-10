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Бывший президент «Спартака» раскритиковал главного тренера команды

Бывший президент «Спартака» Червиченко: меня не удивляет тренер Станкович

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера красно-белых Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

«Меня ничем не впечатляет Станкович. Мне кажется, что при Абаскале «Спартак» играл, как получится. Так же играют и при этом тренер. Никаких интересных решений», — сказал Червиченко.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги 10 ноября, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Спартака».

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», имеющий в активе 37 баллов.

Ранее Артема Дзюбу удивили фанаты «Спартака».

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