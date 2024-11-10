Советник Байдена пообещал, что Киев получит $6 млрд до прихода Трампа

Уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть выделить Украине согласованную помощь на $6 млрд. Об этом в интервью CBS заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре Байден дал понять, что Вашингтон намерен вовремя и в полном объеме потратить на Киев все ресурсы, предоставленные конгрессом.

«Это означает, что к 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, который конгресс санкционировал», — сказал Салливан.

Советник Байдена отметил, что в течение следующих 70 дней у политика будет возможность донести до конгресса и новой администрации, что США не должны оставлять Украину, а отказ от помощи республике приведет к большой нестабильности в Европе.

Накануне СМИ узнали о планах Байдена выполнить пункты президентской программы до инаугурации Трампа. В том числе он намерен направить $2 млрд американским компаниям, которые поставляют оружие и оборудование Украине.

Ранее сын Трампа опубликовал видео, в котором высмеял отправку денег украинским властям.