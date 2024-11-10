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Раскрыта цель авиаудара Израиля по Дамаску

Naharnet: цель удара Израиля по Дамаску — ликвидация главы «Хезболлы» в Сирии

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Israel Defense Forces via AP

В ходе авиаудара Израиля по Дамаску был ликвидирован командир проиранской шиитской милиции «Хезболлы» Али Муса Дакдук. Об этом сообщил ливанское издание Naharnet.

Отмечается, что Дакдук отвечал за проведение боевых операций против Израиля в Сирии. Он координировал действия с вооруженными отрядами шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».

До этого сообщалось, что Израиль атаковал юго-восточные окраины Дамаска, ракеты были выпущены со стороны оккупированных Голанских высот. Пострадали десятки мирных жителей. В ходе авиаударов были ликвидированы бойцы шиитских формирований «Хезболлы», воюющие на стороне сирийской армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее лидер «Хезболлы» назвал условие для начала мирных переговоров с Израилем.

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