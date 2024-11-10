В Белом доме раскрыли, что обсудят Байден и Трамп на встрече

Во время встречи в Овальном кабинете 13 ноября действующий американский президент Джо Байден обсудит со своим преемником Дональдом Трампом основные вопросы внутренней и внешней политики. Об этом в интервью CBS заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Первым и самым важным посланием будет то, что президент Байден привержен мирной и ответственной передаче власти от одного президента к другому, что соответствует лучшим традициям нашей страны и было таковым на протяжении последних 240 лет», — отметил советник действующего лидера.

Он рассказал, что у Байдена будет возможность объяснить Трампу, как он видит нынешнюю ситуацию, и узнать, как тот намерен решать имеющиеся вопросы после вступления в должность.

В том же интервью Салливан сообщил, что уходящая администрация президента хочет успеть выделить Украине согласованную помощь на $6 млрд. Кроме того, у Байдена будет возможность донести до конгресса и новой администрации, что США не должны оставлять Украину, а отказ от помощи республике приведет к большой нестабильности в Европе.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Байден признался, что ему хочется отшлепать сторонников Трампа.