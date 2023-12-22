Стало известно о разногласиях в Белом доме относительно подхода к конфликту в Газе

В администрации президента США Джо Байдена есть серьезные разногласия относительно политики США на Ближнем Востоке и урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на правительственного чиновника Джоша Поула.

«Есть люди (в администрации Байдена – прим. ред.), которые думают, что то, что мы делаем, является моральной катастрофой: что мы не должны способствовать гибели стольких невинных гражданских лиц — и это прямо противоречит ценностям, которые утверждала администрация Байдена, когда она вступила в должность», — приводит газета слова Поула.

По словам Поула, других чиновников беспокоит, что такой подход наносит «огромный ущерб» отношениям и репутации страны на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, группы сотрудников Госдепартамента и других ведомств также выразили свое несогласие с политикой Байдена в отношении Израиля.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно.

Ранее президент Израиля раскритиковал гуманитарную деятельность ООН в Газе.