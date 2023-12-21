Президент Израиля раскритиковал гуманитарную деятельность ООН в Газе

Организация Объединенных Наций не справляется с объемом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, идущей через Израиль, помощи в Газу могли бы поступить больше после открытия Израилем контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом». Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с председателем сената Франции Жераром Ларше в Иерусалиме, его слова приводит израильская газета Times of Israel.

«К сожалению, из-за полного провала ООН в работе с другими партнерами в регионе, они не смогли привозить более 125 грузовиков (помощи) в день… Сегодня можно предоставить в три раза больше гуманитарной помощи Газе», — заявил Герцог.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приветствуют решение израильских властей открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.