Экс-премьер Украины обжалует в суде легализацию марихуаны

Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко обжалует в конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, фракция планирует обратиться в конституционный суд. По ее мнению, когда будет «нормальный конституционный суд и нормальная власть, Украина отменит весь этот мусор».

Она подчеркнула, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер. Тимошенко считает, что в данной ситуации в страну запускают триллионы наркобизнеса с наркомафиями, а также открывается мощный наркотрафик через Украину.

До этого Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о легализации использования медицинского каннабиса.

При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны.

В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.