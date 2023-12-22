Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины обжалует в суде легализацию марихуаны

Экс-премьер Украины Тимошенко обжалует в суде легализацию марихуаны

close
100%
ТСН/YouTube

Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко обжалует в конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, фракция планирует обратиться в конституционный суд. По ее мнению, когда будет «нормальный конституционный суд и нормальная власть, Украина отменит весь этот мусор».

Она подчеркнула, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер. Тимошенко считает, что в данной ситуации в страну запускают триллионы наркобизнеса с наркомафиями, а также открывается мощный наркотрафик через Украину.

До этого Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о легализации использования медицинского каннабиса.

При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны.

В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами