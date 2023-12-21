Украина и Молдавия договорились о быстром пересечении границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала протоколы с Молдавией об уменьшении времени пересечения молдавско-украинской границы для людей и грузов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время онлайн-встречи с премьер-министром (Молдавии. – Прим. ред.) Дорином Речаном был подписан ряд протоколов, которые упростят и уменьшат время пересечения украинско-молдавской границы для граждан и грузов», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, данные документы помогут повысить эффективность пропускных способностей границы.

27 ноября сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий руководство Молдавии временно остановило работу нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины.

Также сообщалось, что населенный пункт Каушаны (Республика Молдова) столкнулся с проблемами из-за непогоды, что привело к перегрузке трассы. В связи с этим молдавская сторона приняла решение временно приостановить пропуск транспортных средств через КПП «Маяки — Паланка — Удобное» и «Староказачье — Тудора».В начале ноября также польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.